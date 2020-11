Lastbil taber døde mink på motorvej - chauffør sigtes

En lastbil har på motorvej E45 tabt adskillige døde mink på en næsten 50 kilometer lang strækning.

Et stort antal døde mink er lørdag aften endt på asfalten på motorvej E45.

På Twitter skriver Nordjyllands Politi, at et "større antal mink" er røget af en lastbil på en næsten 50 kilometer lang strækning fra Haverslev til Randers.

Minkene er røget af lastbilen i det sydgående spor. Politiet opfordrer bilister til at køre forsigtigt og sætte farten ned.

Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at lastbilen efterfølgende er blevet lokaliseret i Randers, og at chaufføren vil blive sigtet for ikke at have sikret læsset ordentligt.

/ritzau/