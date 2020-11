Lego-ansat og el-direktør nægter millionsvindel mod Lego

Bedragerianklaget indehaver af el-firma afviser at have sendt fiktive eller kunstigt høje regninger til Lego.

To mænd anklages for at have snydt Lego for millioner af kroner ved at puste regninger for el-arbejde op og sende regninger for arbejde, der aldrig blev udført.

Men de nægter sig begge skyldige.

- Har du overfaktureret eller udsendt fakturaer for fiktivt arbejde, bliver den ene, der er indehaver af et fynsk el-firma, tirsdag eftermiddag spurgt i Retten i Kolding.

- Nej. Alt det arbejde, der er faktureret, det er udført, lyder svaret.

Manden sidder i vidneskranken midt i retssal 11. Foran ham står en skærm med kolonner af tal fra el-firmaets regnskabssystem.

Politi og anklagemyndighed mener, at de to mænd har begået groft bedrageri mod Lego for over 17 millioner kroner.

Politiet har sammenholdt regningerne, som Lego modtog, med oplysninger i el-firmaets eget regnskabssystem.

Og man kan ikke få beløbene til at passe sammen.

Eksempelvis fik Lego en regning på 612.500 kroner for ”udskiftning af lamper lager”.

Men anklageren mener, at den reelle kostpris ikke var på mere end 98.551,25 kroner.

Men der er en ting, som politiet og anklageren ikke har taget højde for, anfører el-direktøren.

- I kan ikke regne med det, der står i C5 (regnskabssystemet, red). Der kan mangle lifte, der kan mangle materiale, der kan mangle alt. Der kan være dobbelt så meget på, siger han.

Indehaveren forklarer, at det ikke er alle montører, der er lige gode til at få tastet deres materialeforbrug ind i systemet.

Specielt ikke hvis de henter det direkte fra deres biler på stedet.

Så derfor kan time- og materialeforbruget ifølge direktøren umiddelbart se ud til at være lavere, uden at det rent faktisk var tilfældet.

Ifølge anklageskriftet er svindlen udført i forening mellem el-direktøren og en ansat i Lego.

Det skal være foregået ved, at den Lego-ansatte oprettede ordrerne og efterfølgende kvitterede for, at ydelserne blev leveret.

Svindlen skal være sket over en årrække - fra 2009 til 2016.

Det var Lego selv, der politianmeldte medarbejderen i 2017. Det skete, da der opstod mistanke om, at medarbejderen modtog gaver fra leverandører.

Det var ifølge anklagen blandt andet motions- og grilludstyr, men også et økonomisk tilskud på 56.070 kroner til køb af en bil til privat brug.

Den efterfølgende efterforskning afdækkede ifølge anklageren et langt større omfang af ulovligheder i form af bedrageri af særlig grov karakter.

Der ventes dom i sagen til januar.

/ritzau/