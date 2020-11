Lejere skal flytte fra ghetto trods protest

Et boligselskab i Helsingør opsagde knap 100 familier for at slippe af med omstridt ghettostempel.

Retten i Helsingør har fredag slået fast, at en række opsagte lejere i bebyggelsen Nøjsomhed i Helsingør skal flytte.

Selv mener de, at der er tale om diskrimination med afsæt i ghettoloven.

Oprindeligt fik knap 100 familier i Nøjsomhed-bebyggelsen besked på, at de skulle flytte ud af deres lejligheder, men 25 husstande protesterede mod at flytte. Det var i januar 2020.

Senere blev der lavet en aftale om flytning med 17 familier, og tilbage stod otte familier, som boligselskabet Boliggården, der driver Nøjsomhed, trak i retten.

Siden 2018 har Nøjsomhed været på regeringens ghettoliste.

Det ville Boliggården lave om på, da man i januar varslede lejerne i syv opgange om, at de skulle flytte.

