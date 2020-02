Lektor: Iranske separatister udkæmper mellemøstlig magtkamp

Saudi-Arabien har længe finansieret grupper, der forsøger at underminere Iran, forklarer Iranforsker.

I retten i Roskilde kører tirsdag en retssag, hvor tre medlemmer af gruppen ASMLA (Arab Struggle Movement) er sigtet for spionage i Danmark på vegne af saudiarabisk efterretningstjeneste. De tre medlemmer har i retten nægtet sig skyldige.

Saudi-Arabien har siden den iranske revolution i 1979 finansieret grupper, handlinger og aktiviteter, der forsøger at underminere Iran, forklarer Rasmus Elling, der er lektor på Københavns Universitet og Iranforsker.

- Det er en del af en lang konflikt, der handler om magten i Mellemøsten og Den Persiske Bugt specifikt, siger Rasmus Elling.

- I nyere tid drejer det sig i højere grad om kampagner på sociale medier eller persisksproget satellit-tv, som sender propaganda, og giver Iran negativ omtale på persisk, siger han.

Her er ASMLA en af grupperne. De er en lille, men meget aktiv separatistorganisation. Den påstår at kæmpe på vegne af det arabiske mindretal i Iran, forklarer Rasmus Elling.

Gruppen ønsker en selvstændig arabisk stat i Iran.

- Derfor har de uden for Irans grænser anlagt en iransk organisation i eksil, som laver tv-udsendelser på satellit-tv og sociale mediekampagner. I den forbindelse er de involveret i handlinger inden for Irans grænser, som den iranske stat mener, er terrorhandlinger, siger Ramus Elling.

Der er ofte tale om rivaliserende grupper. Mange af dem har eksil i Holland, mens mange af dem også er rykket til Sverige og Danmark i den seneste tid, forklarer Rasmus Elling.

Selv om ASMLA er i Danmark, har gruppen rødder i Holland.

- De er delvist i konkurrence med andre grupper, som gennem tiden har påstået at være arabernes talsmænd, siger Rasmus Elling.

Selv om gruppen påstår, at de kæmper for en selvstændig arabisk stat i Iran, så er det faktisk svært at vide, om de nyder opbakning fra mindretallet i Iran.

- Det er, fordi Iran ikke har ytrings- og pressefrihed. Vi kan ikke bevise, at de ikke har nogen støtte, for det er et emne, som den iranske stat ikke tillader åbne diskussioner om, siger han.

