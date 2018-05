Lektor til politikere: Pas på med at kommentere sigtelser

Politikere skal være varsomme med at kommentere politiefterforskninger, mener lektor i strafferet.

Det kan være en svær øvelse, når fremtrædende politikere kommenterer verserende politiefterforskninger og sager, der endnu ikke er færdigbehandlet ved domstolene.

Det mener lektor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter torsdag konstaterede, at justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede var blevet udsat for en hadforbrydelse.

Trine Baumbach understreger, at hun ikke vil kommentere den konkrete sag, men kun i generelle vendinger.

- Det er faktisk et ret kompliceret spørgsmål. Det er jo politikere, der fastsætter hvilke værdier Danmark skal bygges på. Det er derfor ikke mærkeligt, at de tager konkrete sager op og laver politik på den baggrund.

- Når det så er sagt, er det klart, at når man er en fremtræden magtperson, skal man også sørge for at understøtte de værdier, som samfundet bygger på, herunder eksempelvis at enhver er uskyldig til det modsatte er bevist.

- Og den slags værdier skal en fremtræden politiker med egen adfærd selvfølgelig ikke underminere, siger Trine Baumbach.

Det var natten til torsdag, at Søren Pape Poulsens mandlige forlovede, Josue Vasquez, blev slået ved en natklub. En 34-årig slovakisk mand blev herefter sigtet for vold og hadforbrydelse.

Han nægter sig skyldig.

På sin Twitter-profil skrev Lars Løkke Rasmussen:

- Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse, skrev Lars Løkke Rasmussen ud til sine lidt over 150.000 følgere.

Ved grundlovsforhøret mente dommeren dog ikke, at der var begrundet mistanke om, at han blev slået ned på grund af sin seksuelle orientering. Han blev dermed kun fængslet for vold.

/ritzau/