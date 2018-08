Lette anholdt efter køb af luksuscykel med stjålet kort

Politiet var mødt op hos cykelhandler for at tage imod en 34-årig mand, da han ville afhente dyr racercykel.

I bestræbelsen på at begå bedrageri på den store klinge hoppede kæden af for en 34-årig mand fra Letland, hvis man skal tro en sigtelse fra Nordsjællands Politi.

Manden forsøgte nemlig at købe en dyr racercykel ved at benytte et stjålet dankort. Men det forehavende blev afsløret, og manden blev anholdt.

Den 34-årige havde bestilt og betalt cyklen - en Trek Emonda SLR - til afhentning hos en cykelhandler på Hovedgaden i Birkerød. Formedelst den nette sum af 79.999 kroner.

Men hos betalingskortudstederen Nets var man klar over, at Dankortet var stjålet, og det fik cykelhandleren besked om.

Cykelhandleren kontaktede Nordsjællands Politi, og ordensmagten var så hurtigt oppe i gear, at en patrulje stod klar til at modtage den 34-årige hos cykelhandleren.

Klokken 10.24 onsdag formiddag blev han anholdt. Efterfølgende blev han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf om databedrageri.

Hos Nordsjællands Politi har anklagemyndigheden vurderet sagen til at være så alvorlig, at man torsdag vil fremstille manden i grundlovsforhør.

Her vil man bede en dommer ved Retten i Lyngby om at varetægtsfængsle manden.

Hvordan den 34-årige stiller sig til den rejste sigtelse, ved Nordsjællands Politi endnu ikke. Ifølge presserådgiver Henriette Døssing har manden nemlig afvist at forklare sig over for politiet.

/ritzau/