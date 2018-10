Ligsyn kan ikke forklare hvordan 39-årig er død

Politiet behandler en mands dødsfald i Hundested som mistænkeligt. En obduktion skal fastslå dødsårsagen.

Siden sent tirsdag eftermiddag har politi og teknikere arbejdet på at fastslå, hvordan en 39-årig mand er kommet af dage.

Klokken 15.30 fik politiet en anmeldelse om, at den 39-årige lå død i en lejlighed i bebyggelsen Høje Tøpholm i udkanten af Hundested.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem der slog alarm, eller om manden blev fundet i sin egen lejlighed.

Som altid når personer bliver fundet døde og dødsårsagen ikke umiddelbart står klart, behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man arbejder, som om der er tale om et drab. På den måde undgår man at ødelægge vigtige spor, hvis det skulle vise sig, at vedkommende har været udsat for en forbrydelse.

Kort før klokken 22 oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse, at det ud fra ligsynet ikke har været muligt at fastlægge dødsårsagen, og der skal derfor foretages en obduktion senere på ugen.

De pårørende til den 39-årige er blevet underrettet om dødsfaldet.

