Lille pige er i livsfare: Blev ramt af bil i bakgear

Et familiemedlem overså en to år gammel pige, som blev kørt over af bil. Barnet er fløjet til Rigshospitalet.

En tragisk ulykke har ramt en familie i Kirke Hyllinge, hvor en pige på to år søndag formiddag er blevet ramt af en bil.

Pigen er i livsfare og er fløjet til Rigshospitalet med helikopter.

Det oplyser vagtchef Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er en tragisk ulykke, hvor et familiemedlem bakker med sin bil og overser pigen, som bliver ramt, fortæller han.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 10.19.

- Indtil videre betragter vi pigen som værende i livsfare, siger vagtchefen.

En bilinspektør skal undersøge ulykkesstedet i Kirke Hyllinge for at kortlægge de nærmere omstændigheder.

/ritzau/