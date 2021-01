Lillebror tvinges til at vidne i Snapchat-drabssag

Retten pålagde en drabstiltalts 14-årige lillebror at vidne i en sag om et slagsmål, der endte med et drab.

I foråret endte et skænderi på det sociale medie Snapchat med et voldsomt slagsmål i Gentofte, hvor en 18-årig mand mistede livet.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens opfattelse i en sag ved Retten i Lyngby, hvor i alt fem unge sidder tiltalt for at have deltaget i opgøret.

Den yngste af dem - en 16-årig dreng - er tiltalt for med kniv og strømpistol at have dræbt den 18-årige.

Og tirsdag var det denne tiltaltes 14-årige lillebrors tur til at fortælle sin version af episoden. Han var nemlig selv til stede under slagsmålet.

Men det skulle vise sig sværere end forventet, da lillebroren nægtede at vidne.

Retsplejeloven siger, at nærtstående familiemedlemmer til en tiltalt i udgangspunktet ikke har pligt til at vidne mod den tiltalte.

Men så nemt slap han ikke. Anklageren mente, at vidneforklaringen var helt central for sagens opklaring - og en enig ret pålagde drengen at vidne.

Det var dog ikke meget, lillebroren kunne huske om selve slagsmålet, der fandt sted natten til den 25. april nær en skaterbane i Gentofte.

Ved retsmødet tirsdag kunne han ikke huske, at der havde været et skænderi på Snapchat - selv om han umiddelbart efter slagsmålet havde forklaret politiet, at der var en aftale om at lave et slagsmål.

Han kunne heller ikke huske, om den anden gruppe drenge mødte op til slagsmålet med våben. Heller ikke da anklageren afspillede en telefonsamtale, lillebroren havde haft med en kammerat, hvor han siger, at de alle sammen havde våben med til slagsmålet.

Drengen er ikke selv tiltalt for at deltage i slagsmålet, da han var under den kriminelle lavalder, da det fandt sted.

Han fortæller dog i retten, at han blev stukket i ryggen med en kniv og måtte hentes med en ambulance.

Ifølge anklageskriftet var der tale om et arrangeret slagsmål, hvor to grupper havde et udestående. Ifølge politiet mødte parterne op med knive, strømpistol, en økse, et jernrør og en totenschlæger, der er en form for kort knippel.

Sagen forventes afsluttet den 22. februar.

/ritzau/