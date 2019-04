Litauisk fiskekutter får mistænkelig genstand i nettet

Politiet beskriver en genstand fundet i havet ved Skagen som noget, der "kan ligne en bombe".

Bomberyddere er torsdag blevet tilkaldt til Fragtkajen i Skagen, efter at en litauisk fiskekutter har fået en genstand i nettet, som ser mistænkelig ud.

Det skriver TV2 Nord.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 08.15, og forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, blev herefter tilkaldt.

Det er uvist, hvad det er for en genstand. Men vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck beskriver den som "en stor og lang kæde med en genstand tilknyttet, som kan ligne en bombe", skriver TV2 Nord.

Molen ud til fiskekutteren er afspærret, mens myndighederne arbejder på stedet.

Politiet kan ikke afvise, at genstanden har ligget i vandet i et stykke tid.

Torsdag arbejder Nordjyllands Politi også i Aalborg, hvor en person via mail har sendt en trussel.

Ifølge TV2 Nord er der dog intet, der tyder på, at de to hændelser har noget med hinanden at gøre.

