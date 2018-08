Livstidsdømte Madsen får lov til at flytte efter overfald

Når der kommer en ledig plads, får Peter Madsen lov til at flytte, oplyser hans advokat til B.T.

Livstidsfangen Peter Madsen får medhold i sin anmodning om at flytte fængsel, oplyser hans advokat til B.T. Madsen har anmodet om overflytning, efter at han i sidste uge blev overfaldet i Storstrøms Fængsel, hvor han afsoner.

- Jeg modtog i går besked om, at der nu er truffet en afg (afgørelse, red.) om flytning. Det kommer til at ske, når der er en plads ledig, skriver advokat Betina Hald Engmark i en sms til B.T.

Peter Madsen blev i foråret idømt fængsel på livstid for at have mishandlet og dræbt den svenske journalist Kim Wall i sin ubåd "Nautilus".

Peter Madsen blev i den forgangne uge overfaldet i fængslet af en 18-årig mand. Madsen kom ikke alvorligt til skade, og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vurderede i øvrigt sagen til at være i den forholdsvis milde ende.

Ved grovere overfald vil anklagemyndigheden nemlig normalt kræve overfaldsmanden varetægtsfængslet, men det skete ikke i forbindelse med overfaldet på Peter Madsen.

Efter overfaldet fortalte Betina Hald Engmark til flere medier, at hun gennem en længere periode havde arbejdet på at få Peter Madsen flyttet til et andet fængsel.

Ønsket er en overflytning til Herstedvester Fængsel - tidligere kendt som Anstalten ved Herstedvester - som er en specialinstitution med erfaring i blandt andet behandling af seksualforbrydere og farlige personer.

Herstedvester Fængsel har i øvrigt ry for at være et mere sikkert sted for personer, der er dømt for kriminalitet, som ikke just er velset blandt medfangerne i landets øvrige fængsler, for eksempel voldtægt og pædofili.

Klientellet i Herstedvester tæller nemlig en del af den slags fanger, og de lader i højere grad hinanden være i fred.

Peter Madsen nægtede sig i byretten skyldig i drabet på Kim Wall, men han valgte efter dommen at acceptere rettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Dog har han anket livstidsstraffen til Østre Landsret. Den vil han have sat ned. Det spørgsmål behandler landsretten over tre dage i september.

