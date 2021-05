Livstidsdømt for Nedim Yasar-drab skal for Højesteret

26-årige Alexander Findanis, der dræbte Nedim Yasar, skal for Højesteret, hvor han vil have en anden straf.

Det var 26-årige Alexander Findanis, der skød og dræbte radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar den 19. november 2018.

Så meget står klart, efter at landsretten i februar stadfæstede byrettens skyldkendelse og livstidsdom til Findanis for drabet.

Men nu skal sagen for Højesteret, skriver Ekstra Bladet. Alexander Findanis' advokat, Jesper Storm Thygesen, bekræfter over for Ritzau, at Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at Højesteret kan tage stilling til strafudmålingen til Alexander Findanis.

- Vi har anket den, fordi vi mener, at livstid er for høj en straf for ét drab. Det er ikke noget, som man ser særlig ofte, siger Jesper Storm Thygesen.

Desuden mener han, at sagen fortjener at komme en tur forbi den højeste retsinstans, da der er sket dom efter straffelovens bestemmelse om skyderier i det offentlige rum.

- Man har dømt med denne her relativt nye bestemmelse, som hedder paragraf 81 b, hvor straffen kan hæves med det halve, hvis man skyder i offentligt rum. Det har man ikke haft i Højesteret i forbindelse med drab tidligere, siger Jesper Storm Thygesen.

Højesteret skal ikke tage stilling til, om Alexander Findanis er skyldig i drabet eller ej - det skal alene se på, om strafudmålingen er passende.

Østre Landsret afgjorde den 25. februar 2020, at Findanis, som er medlem af rockerklubben Satudarah, skulle i fængsel på livstid.

Drabet skete, efter at den 31-årige Nedim Yasar havde været til en bogreception for sin bog "Rødder - en gangsters udvej", der handler om hans tid i og exit fra bandemiljøet i Danmark.

Da Findanis fik sin dom i landsretten, blev en 27-årig mand, som også var blevet dømt i byretten for drabet, samtidig frikendt. Byretten havde vurderet, at den 27-årige var medskyldig i drabet, fordi han havde kørt Alexander Findanis til og fra drabsstedet, men den vurdering delte landsretten ikke.

