Loyal To Familia vil videre til Højesteret med forbudssag

Forsvarer for banden siger, at han allerede er i gang med at skrive ansøgning om at anke landsrets dom.

Banden Loyal To Familia vil forsøge at anke landsrettens dom om opløsning til Højesteret.

Det oplyser advokat Michael Juul Eriksen, der har forsvaret banden under sagen.

Blot et par timer efter Østre Landsret afgørelse er advokaten i færd med at forberede en ansøgning om en ekstraordinær anke, oplyser han.

Ansøgningen skal sendes til Procesbevillingsnævnet, som skal tage stilling til, om sagen er så speciel og principiel, at den bør behandles en tredje gang i retssystemet.

Københavns Byret afsagde dom i januar i år. Både byretten og nu landsretten har slået fast, at banden er en forening, og at den virker ved vold. Dermed er betingelserne i Grundloven for en opløsning og et forbud til stede, sådan som anklagemyndigheden har påstået.

