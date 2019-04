LTF-boss havde ordre til sin hær: Træn og drop hashen

LTF gik på rov på herberger for unge som led i sin rekruttering, fortæller vidne fra Københavns Kommune.

Rekrutteringen til banden Loyal To Familia tog voldsomt til i foråret 2017. Men allerede i månederne op til begyndte miljøet at røre på sig.

Her sad lederen, Shuaib Khan, i fængsel, hvor han lagde taktikken til det, der senere skulle vise sig at blive en særdeles blodig bandekrig i de københavnske gader.

Det fortæller en tidligere ansat i Københavns Kommunes bandeexitprogram torsdag ved Københavns Byret, hvor opløsningssagen mod LTF behandles.

- Noget af det, han sagde til LTF’erne i fængslet, var, at de skulle afholde sig fra at ryge hash, men træne og løbe om morgenen, fordi de skulle være klar, til de kom ud, fortæller vidnet.

- Da han kom ud, så vi, at det eskalerede meget hurtigt med nye LTF-afdelinger og konflikter, lyder det.

Rekrutteringen foregik på mange forskellige måder. Men der var ingen tvivl om, at den var meget målrettet, fortæller vidnet.

- Vi kunne se, at det foregik i det meste af København, men særligt omkring den indre del af Nørrebro. Der var også et stort pres på herberger for unge.

Til de yngste blev der blandt andet uddelt sodavand.

Vidnet, der ikke ønsker sit navn nævnt i medierne, havde under bandekonflikten fra sommeren 2017 til foråret 2018 en ledende stilling i bandeexitprogrammet.

Under vidneafhøringen refereres der til oplysninger, som er indhentet fra forskellige samarbejdspartnere og personer i bandemiljøet. På grund af sin tavshedspligt vil vidnet ikke sige, hvem der er kommet med oplysningerne.

Blandt andet refereres der til kilder, der har beskrevet Shuaib Khan som en "legende" i bandemiljøet, fordi han trods sin høje placering i hierarkiet ikke var bleg for selv at lave det beskidte arbejde.

- Hvis der er nogen, der skal sættes på plads, hopper han gerne først ind i bilen og først ud for at slå løs, fortæller vidnet.

Men advokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer LTF, kalder det problematisk, at anonyme beskrivelser bliver inddraget som beviser.

Derfor vil han udarbejde en skrivelse til retten, hvor han uddyber sin kritik. Det kan i sidste ende medføre, at vidnet skal genindkaldes.

/ritzau/