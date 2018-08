LTF-leders far forstår ikke udsmidning af lejebolig

Shuaib Khans forældre har fået opsagt lejemål på grund af sønnens kriminalitet. Torsdag er sagen i retten.

Det undrer Wallait Khan, der er far til bandelederen Shuaib Khan, at han og hustruen står til at blive smidt ud af deres lejebolig på Nørrebro.

Torsdag behandles sagen i Københavns Byret.

Retten skal beslutte, om det almene boligselskab FSB må opsige forældrenes lejlighed, da Shuaib Khan blev dømt for trusler mod en betjent, mens han havde folkeregisteradresse hos forældrene.

Faren fortæller, at han og naboerne altid har haft det godt sammen.

- Vi kender alle sammen hinanden, og der har aldrig været problemer, siger Wallait Khan.

Wallait Khan, der i øvrigt tidligere har været lokalpolitiker i København, er i retten mødt op i et mørkt jakkesæt, og han undrer sig over, at han ikke først fik en advarsel fra boligselskabet.

- Ja, det undrer mig, at jeg ikke er blevet advaret. I (FSB, red.) har slet ikke skrevet til mig, at han (Shuaib Khan, red.) ikke skal bo der, siger Wallait Khan.

Lejemålet kan opsiges, da en paragraf i Almenlejeloven siger, at et lejemål kan opsiges, hvis et medlem af husstanden bidrager til at skabe utryghed i området. Det beror dog altid på en konkret vurdering i den enkelte sag.

I retten fortæller repræsentanter for boligselskabet, at beboere i området har været bekymrede over bandekonflikten i området.

Veronica Wolthers-Petersen, der er advokat for FSB, mener, at Shuaib Khans trusler hindrer den tryghedsskabende indsats i området. Hun afviser desuden, at retten skal lægge vægt på, at der ikke har været klager over familien.

- Jeg ved ikke, om man selv ville klage over forældrene til den mest berygtede bandeleder i København.

Wallait Khan fortæller, at han og familien har boet i lejligheden på Kapelvej på Nørrebro i 34 år. Sønnen, 31-årige Shuaib Khan, bor ifølge faren kun en gang imellem i lejligheden - blandt andet fordi han har siddet i fængsel.

Lejligheden er en del af FSB's Afdeling Blågården, som omfatter området omkring Blågårds Plads.

Truslerne, der risikerer at koste forældrene deres lejebolig, blev sagt i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på netop Blågårds Plads

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skal Shuaib Khan blandt andet have sagt til en betjent.

I Østre Landsret blev Shuaib Khan idømt to måneders fængsel for truslerne, men slap for at blive udvist. Sagen er dog havnet i Højesteret, da Rigsadvokaten vil have Shuaib Khan udvist.

