LTF-medlemmer kan stadig komme i exitprogram trods opløsning

LTF-medlemmer kan fortsat komme i exitprogram, selv om banden torsdag er opløst ved lov, vurderer professor.

Loyal to Familia-medlemmer kan stadig blive en del af et exitprogram, til trods for at de teknisk set ikke er bandemedlemmer.

Det er de ikke, da Østre Landsret torsdag har opløst banden i medfør af Grundloven.

- Mit indtryk er, at de fleste steder vil det ikke gøre en forskel. For der er mange kredse, der i forvejen tilbyder exit til de såkaldte boblere.

- Det vil sige nogen, der er i omgangskredsen af bande- og rockermiljøet. Her vil det ikke betyde noget, om en bande er opløst, vurderer Line Lerche Mørck, der er professor i forebyggelse af radikalisering og bandeinvolvering ved DPU, Aarhus Universitet.

/ritzau/