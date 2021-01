Lukkede fængsler vil nu indkalde voldsdømte til afsoning

Kriminalforsorgen frygter stor afsoningspukkel. Dømte, der skylder afsoning, vil blive hurtigtestet.

Nogle dømte i sager om vold, voldtægt og våben, og som er på fri fod, indkaldes nu til lukkede fængsler for at afsone deres straf. Det oplyser Kriminalforsorgen mandag.

Også folk, der har forbindelse til bandemiljøer, vil blive tilsagt, så de kan udstå deres straf.

Indkaldelserne vil dog ske i begrænset omfang, oplyser direktør Ina Eliasen.

- Det er vigtigt, at de dømte kommer ind og afsoner de straffe, de har fået, og der starter vi med de alvorligere sager, siger hun i en pressemeddelelse.

- Det er vores kerneopgave, og det bidrager til, at vi har et trygt og sikkert samfund, siger direktøren.

Hensigten er også at undgå en stor afsoningspukkel i en tid, hvor Kriminalforsorgen i forvejen er hårdt presset, fremgår det.

I meddelelsen er der ingen informationer om antallet af indkaldelser.

For at undgå, at smitte kommer ind bag murene, skal nye indsatte hurtigtestes.

Samtidig har Kriminalforsorgen besluttet at skrue ned for besøg til de indsatte. Kun et enkelt besøg hver 14. dag får de mulighed for.

/ritzau/