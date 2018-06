Lystsejler er druknet efter han faldt over bord

En mand er omkommet lørdag eftermiddag under en sejltur ved Kalvehave på Sydsjælland.

Under en sejltur faldt en mand lørdag eftermiddag over bord i havet ud for Kalvehave på Sydsjælland. Manden blev efterfølgende bjærget af en helikopter, men hans liv stod ikke til at redde.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- De var flere ude at sejle, men de andre opdagede for sent, at manden var faldet over bord, fortæller vagtchef Henrik Karlsen.

Vagtchefen kender lørdag aften endnu ikke mandens identitet.

Helikopteren, der bjærgede den druknede person, tilhører forsvaret. Den samme helikopter tabte en nødluge over det indre København, da den var på vej til Rigshospitalet med manden fra sejlerulykken.

Lugen landede i en baggård, men ramte ingen personer.

/ritzau/