To mænd anholdt efter håndgranater blev kastet mod hus

Politiet fandt flugtbil gemt i garage, da det torsdag ransagede hos en 38-årig anholdt mand i Jyderup.

Politiet har anholdt to mænd i en sag om kast af håndgranater mod et hus i Mullerup på Vestsjælland i lørdags.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse fredag.

De to mænd, der er henholdsvis 37 og 38 år, blev begge anholdt torsdag. De mistænkes for at have en rolle i sagen og sigtes for drabsforsøg. De vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af fredag.

En 46-årig mand, der bor i huset i Mullerup, blev lettere såret ved angrebet og var altså offer.

Men søndag blev han selv varetægtsfængslet. Det skete ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde. Årsagen er, at betjente i huset fandt to ladte skydevåben.

For nylig har manden vidnet mod et medlem af rockergruppen Bandidos i en sag om farligt angreb med en økse. Den forbrydelse skete også på Vestsjælland, nemlig ved Gørlev.

Politiet har i sagen om angrebet efterlyst en sølvgrå Peugeot 406, der blev brugt som flugtbil. Og efterforskningen har ført politiet på sporet af en gruppe, hvor brugeren af bilen, er iblandt.

Da den 38-årige mand torsdag blev anholdt i Jyderup, ransagede politiet hans bopæl. Her fandt politiet flugtbilen i en garage. Desuden havde manden to skarpladte skydevåben med ammunition.

- I denne spektakulære sag om drabsforsøg ved brug af håndgranater har politiet nu fået indkredset en persongruppe, som er interessant i denne sammenhæng.

- Yderligere anholdelser kan forventes ud fra den efterforskning, der allerede er baggrund for mistanken mod de nu allerede anholdte, udtaler vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard i politiets pressemeddelelse.

/ritzau/