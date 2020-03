To mænd blev skudt i benene i Aarhus - ny mistænkt er anholdt

Retsmøde i Aarhus om skyderi på Kappelvænget i juni sidste år. 21-årig har været efterlyst i længere tid.

Godt ni måneder efter en skudepisode i det vestlige Aarhus er en 21-årig mand blevet anholdt af politiet og sigtet for et dobbelt drabsforsøg.

Manden sigtes for at have forsøgt at dræbe to andre mænd med skud på Kappelvænget 19. juni, oplyser Østjyllands Politi. De to blev begge ramt i benene.

De to sårede er 23 og 31 år, har politiet tidligere oplyst om sagen.

I forvejen er en 28-årig mand fængslet. Han blev anholdt i august.

Tirsdag skal der være retsmøde i Retten i Aarhus, hvor en dommer skal vurdere, om den senest anholdte kan varetægtsfængsles.

Sidste sommer udspillede der sig en række voldelige begivenheder i det vestlige Aarhus. To grupperinger var i konflikt, oplyste politiet. Som modtræk indførte politiet såkaldte visitationszoner i en periode.

Desuden blev et tilholdssted for en gruppering netop på Kappelvænget lukket.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fortæller, at den nu anholdte har været eftersøgt i en længere periode.

I forbindelse med en politiforretning om noget uorden blev manden rutinemæssigt tjekket, og så viste det sig, at han var efterlyst til sagen om det dobbelte drabsforsøg.

/ritzau/