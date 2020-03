Mænd dømt for at snyde ældre borgere for en million kroner

Ældre borgere er systematisk blevet snydt via forskellige metoder, som tre nu dømte mænd stod bag.

Retten i Svendborg har fredag idømt tre mænd henholdsvis to et halvt år, to år og tre måneder og et års ubetinget fængsel for at have bedraget især ældre borgere.

Det oplyser sagens anklager Lise Nielsen fra Fyns Politi.

De tre mænd var blandt andet anklaget for over telefonen at have overtalt de ældre til at udlevere personfølsomme oplysninger, hvorefter de trak penge fra deres konti.

Det samlede beløb, som mændene har bedraget for, løber op i omkring en million kroner, siger anklageren.

Lise Nielsen forklarer, at dommene blandt andet skyldes, at man var flere om at begå gerningerne samt den lange gerningsperiode fra 2016 til 2019.

- Det er en skærpende omstændighed, at man havde udvalgt sine ofre og ringet til nogle, som man gik ud fra var ældre personer.

- Man har udvalgt en gruppe personer, der var lette at snyde, siger hun.

De tre nu dømte mænd indledte deres bedrageri med at aflure folks MobilePay-oplysninger.

Det gav dem fri adgang til personernes MobilePay.

De skiftede på et tidspunkt denne metode ud med i stedet at lede på Krak efter telefonnumre, hvor navnet indikerede, at der var tale om en ældre borger, har Fyns Politi tidligere beskrevet i en pressemeddelelse.

Den forurettede borger blev derefter ringet op af gerningsmændene, som gav sig ud for at være fra NETS eller Danske Bankers Fælles Sikkerhedssystem.

Borgeren fik at vide, at der foregik mistænkelige transaktioner på deres konto. Derfor blev man bedt om at oplyse person- og bankoplysninger.

Oplysningerne anvendte gerningsmændene til at hæve penge på borgerens konto.

I et enkelt tilfælde foregik der hævninger for i alt 300.000 kroner fra den samme konto, lyder det i pressemeddelelsen fra Fyns Politi.

Anklager Lise Nielsen fortæller også, at mændene i andre tilfælde fik den intetanende borger til at overføre penge til en fremmed person, som derefter har hævet pengene til mændene.

Hun siger, at der er tale om "små 100" forhold om databedrageri.

- Jeg er tilfreds med, at de er blevet dømt i det væsentligste, fordi det afspejler væsentligheden af, at man ikke skal oplyse sine bank eller personoplysninger, siger hun.

Det er endnu for tidligt at oplyse, om anklagemyndigheden vil anke dommen, fortælle Lise Nielsen.

/ritzau/