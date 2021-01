To mænd er dømt for narko der sjældent ses i Danmark

Flere kilo metamfetamin og en pistol har givet fængsel i otte og syv år i sag ved Retten på Frederiksberg.

I en sag om farligt og vanedannede narko er to mænd mandag blevet idømt fængsel i henholdsvis otte og syv år. Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

I Retten på Frederiksberg er de to også fundet skyldige i at have været i besiddelse af en pistol af mærket Beretta. Våbnet blev fundet i en bil, der var parkeret i en garage i Vanløse.

Mændene har besiddet 4,8 kilo metamfetamin. Det er et stof, som sjældent dukker op i narkosager i Danmark.

Metamfetamin er stærkere end kokain og amfetamin og er særdeles vanedannende. Brug af stoffet kan føre til hjerneskader og alvorlige psykiske problemer som paranoia, aggressivitet, vrangforestillinger og hukommelsestab, fremgår det af hjemmesiden sundhed.dk.

De to nu dømte blev sammen med to andre mænd anholdt i december 2019 af politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst, som har kaldt sagen for "Operation Uranus".

Metamfetamin, der også kaldes crystal meth, er et særdeles farligt stof, har anklager Jelena Hansen tidligere udtalt.

Det er en 27-årig mand, der mandag er idømt fængsel i otte år, mens en 21-årig har fået syv år. Sidstnævnte er vietnamesisk statsborger og udvises efter afsoningen.

Den førstnævntes forsvarer, advokat Gitte Juul Jensen, siger, at dommen ikke er endelig. Der er taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til landsretten, oplyser hun.

