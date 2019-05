To mænd er stukket ned i Gentofte

Politiet er i gang med at undersøge et knivstikkeri på Nybrovej i Gentofte, hvor to mænd blev stukket ned.

To personer er blevet stukket ned på Nybrovej 22 i Gentofte.

Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 31 år og 20 år, oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen om knivstikkeriet lidt over klokken 22 lørdag aften.

Politiet er lidt over midnat natten til søndag på stedet og er ved at undersøge sagen nærmere. Det har ikke flere oplysninger om, hvad der er sket.

Politiet kan dog bekræfte, at knivstikkeriet er sket ude på gaden.

De to personer er kørt på hospitalet. Der er ikke nogen meldinger om, hvor slemt de er tilredt.

Der er endnu ikke nogen anholdte i sagen, oplyser vagtchefen.

/ritzau/