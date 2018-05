To mænd får fængselsstraffe for at køre ind i rocker

Det var med vilje, at to mænd i november påkørte en mandlig Gremium-rocker, der kørte motocross i Helsinge.

To mænd på 28 og 25 år er blevet idømt fængselsstraffe ved Retten i Helsingør for at have påkørt en mandlig Gremium-rocker, da han kørte motocross sidste år.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 28-årige har relationer til rockergrupperingen Bandidos og er blevet idømt halvandet års fængsel. Og manden på 25 år er idømt fængsel i et år og otte måneder.

I november sidste år er de to mænd kørt ind i en rocker fra grupperingen Gremium MC på Vestergade i Helsinge i Nordsjælland.

Retten har fundet, at påkørslen skete i forbindelse med en konflikt mellem rockergrupperingerne. Og derfor er de to mænd blevet dømt efter den såkaldte bandeparagraf, som giver en strafskærpelse.

De to mænd har begge valgt at anke dommene.

/ritzau/