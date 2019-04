To mænd fængsles efter skuddrab i Rungsted

Langvarigt retsmøde i Retten i Hillerød efter voldsomt overfald lørdag aften med én dræbt og fire sårede.

En dommer i Hillerød har søndag aften fængslet to mænd i fire uger efter lørdagens blodige opgør i Rungsted, hvor en 20-årig mand blev dræbt, oplyser Nordsjællands Politi.

Dommerens begrundelse er blandt andet, at vidner så de to mænd løbe fra gerningsstedet på Rungsted Strandvej tidligt lørdag aften.

Den ene af mændene er tidligere straffet. Der er risiko for, at han på fri fod igen vil foretage farlige handlinger, lyder en del af dommerens begrundelse for varetægtsfængsling.

For denne mands vedkommende er der ifølge dommeren en begrundet mistanke om drab og drabsforsøg, oplyser senioranklager Ann Künow fra Nordsjællands Politi.

Den anden fængsles på en såkaldt særligt bestyrket mistanke om besiddelse af en 9 mm pistol med et tilhørende magasin.

Samtidig er anholdelsen af tre andre mænd, der også har været fremstillet i søndagens grundlovsforhør, blevet opretholdt i tre døgn.

For deres vedkommende rækker politiets materiale altså ikke til en fængsling. Efterforskerne har nu indtil tirsdag aften til at finde oplysninger, som kan understøtte mistanken - ellers må de slippes fri.

Alle fem mænd sigtes af politiet for drab og for drabsforsøg. Ved den voldsomme begivenhed blev den 20-årige, der er fra Nivå, dræbt af skud, mens fire andre blev såret på forskellig vis.

En af de øvrige blev også ramt af skud, mens én blev stukket med kniv, og de to sidste blev påkørt af en eller flere biler.

Den ene af de fængslede er ifølge Ritzaus oplysninger tidligere straffet for drabsforsøg i bandemiljøet. Han blev den lejlighed idømt en langvarig fængselsstraf.

Grundlovsforhøret varede i godt fem en halv time. Det er blevet gennemført bag lukkede døre. Politiet mener, at flere gerningsmænd er på fri fod.

Samtlige fem sigtede - der er i alderen fra 20 til 32 - i sagen nægter sig skyldige.

Tre af dem blev anholdt lørdag aften ved 22-tiden. Politiet fandt den fjerde efter midnat, mens den sidste blev anholdt søndag morgen ved firetiden.

