To mænd fængslet for svindel med hjælpepakker

Tre personer er i hver deres sag sigtet for svindel med hjælpepakker. To er fængslet, mens en er løsladt.

Ved grundlovsforhør i København og Hillerød er to mænd og en kvinde fredag blevet fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for svindel med corona-hjælpepakker.

I Hillerød blev en 22-årig mand fra Kalundborg varetægtsfængslet i tre uger. Han er sigtet for bedrageri med corona-hjælpepakker for 2,5 millioner kroner.

Ifølge sigtelsen søgte han uberettiget om lønkompensation til to firmaer i Ølstykke.

- Manden har nægtet sig skyldig. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og vi har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer til sagen, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

I dommervagten i København blev en mand og en kvinde fremstillet i grundlovsforhør i lignende sager.

Den anholdte mand er en 30-årig caféejer. Han skulle ifølge sigtelsen have fået udbetalt 288.000 kroner som kompensation for tre ansatte og for faste omkostninger. Politiet mener, at der er tale om fiktive ansættelser.

Dommeren fandt mistanken mod manden så velbegrundet, at den 30-årige blev varetægtsfængslet til 24. august. Han nægter sig skyldig.

I den anden sag er der tale om en 36-årig kvinde, som ifølge politiets sigtelse har fået udbetalt 267.000 kroner. Hun havde søgt om 598.000 kroner.

Udbetalingen menes at være uberettiget, fordi der er tale om lønkompensation for fem medarbejdere, som ikke var hjemsendt.

Dommeren fandt dog ikke politiets mistanke mod hende tilstrækkeligt underbygget og besluttede, at hun skulle løslades.

Svindel med hjælpepakker er blandt de typer af kriminalitet, som er omfattet af de strafskærpende bestemmelser, Folketinget vedtog ved hastelovgivning i foråret. I særlige tilfælde kan den almindelige strafferamme firedobles i den type sager.

/ritzau/