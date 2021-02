To mænd får dom for millionbedrageri mod Lego

Indehaver af fynsk el-firma og ansat i Lego er fundet skyldige af Retten i Kolding.

To mænd er kendt skyldige i en større sag om bedrageri mod Lego. Den ene får fængsel i to år og ni måneder, mens den anden straffes med fængsel i to år og seks måneder.

Det oplyser Retten i Kolding mandag morgen.

Den ene var ansat i legetøjskoncernen og var tiltalt sammen med ejeren af et fynsk el-firma.

Lego fik en stribe fakturaer, hvor priserne var skruet gevaldigt op, eller hvor arbejdet slet ikke blev udført, har anklagemyndigheden hævdet.

Tiltalen handlede om bedragerier for i alt 17 millioner kroner, og anklagemyndigheden påstod, at de to mænd havde delt udbyttet mellem sig.

Sagen begyndte ved retten i november og har været afviklet over en række retsmøder siden.

Begge har undervejs nægtet sig skyldige.

- Nej, det arbejde, der er faktureret, det er udført, har indehaveren af el-firmaet sagt.

/ritzau/