Mænd får samfundstjeneste for fusk med dyre vine

Fødevarestyrelsen fandt i 2015 et stort parti dyre vine med falske etiketter. Nu er to mænd dømt.

To mænd er fredag dømt for at have udstyret tusindvis af billige vine med etiketter fra dyre Brunello-vine.

Dommen er faldet ved Retten i Glostrup, og straffen lyder på seks måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Anklager Dorte Frandsen fra Bagmandspolitiet fortæller, at retten valgte at gøre mændenes straf betinget på grund af den lange sagsbehandlingstid. Sagen stammer tilbage fra 2015.

Ifølge hende har sagsbehandlingstiden dels været præget af, at sagen har ligget længe til berammelse i retten, men også anklagemyndigheden behandling af sagen har været forholdsvis langsom.

Sagen blev indledt ved Retten i Glostrup torsdag. Her erkendte den ene mand, en værtshusejer fra København, at have importeret godt 17.000 flasker billig spansk vin.

Et par hundrede af dem havde han udstyret med falske etiketter, sagde han. Men retten vurderede, at der var tale om langt flere.

Den anden mand, en kødgrossist fra København, hævdede, at han intet havde haft med de falske etiketter at gøre, men erkendte, at han havde købt et parti beskadigede vine på et tidspunkt, som viste sig at være forfalskede.

Det anede han imidlertid intet om, sagde han i retten. Men retten har altså valgt ikke at lægge hans forklaring til grund. Han overvejer nu, om han vil anke dommen.

Værtshusejerens selskab var også tiltalt i sagen. Det blev idømt en bøde på 100.000 kroner. Værtshusejeren har valgt at acceptere rettens dom.

Kun en lille del af de 17.000 flasker er fundet. Nogle af dem har været en tur i Italien, hvor myndighederne har fastslået, at der er tale om falske etiketter. Indholdet i flaskerne har også en anden kvalitet end de dyre vine. Blandt andet en lavere alkoholprocent.

Hvor de mange flasker, som ikke er fundet, befinder sig, er uvist. Dem fik værtshusejeren nemlig flyttet fra et lager på Avedøre Holme, inden Fødevarestyrelsen nåede frem.

/ritzau/