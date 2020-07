To mænd får seks års fængsel for hvidvask for 353 millioner

To bagmænd på 34 og 38 år har tilstået deres rolle i stor hvidvasksag. Fredag er de idømt seks år bag tremmer.

To bagmænd er fredag blevet idømt seks års fængsel for hvidvask af 353 millioner kroner ved Københavns Byret.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

De to mænd blev anholdt 11. juni af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Mændene, som er 34 år og 38 år, har fungeret som bagmænd i et omfattende svindelnummer, der har snydt statskassen for hundredvis af millioner kroner.

De to mænd har begge tilstået deres rolle i den omfattende sag om hvidvask samt moms- og skattesvig.

I samme sag er to andre mænd 4. juni blevet idømt henholdsvis fem års fængsel og to år og seks måneders fængsel.

For de tidligere dømtes vedkommende var der tale om straksdomme, da de to tilstod meget hurtigt efter anholdelsen. Den hurtige afgørelse er blevet kaldt retshistorisk.

I Bagmandspolitiet er der stor tilfredshed med den hurtige eksekvering af hele sagen.

- Der er foretaget en hurtig og grundig efterforskning, som har gjort det muligt at skabe klarhed over sagen på et tidligt tidspunkt, siger Nathalie Ghiorzi Elias, der er senioranklager hos SØIK.

- Det har betydet, at de to mænd har erkendt deres roller som bagmænd i sagen. De er blevet præsenteret for sagens beviser, og det har medført, at de har valgt at tilstå.

- Sammenholdt med straksdommene den 4. juni er der tale om en særdeles hurtig sagsbehandling, som vi er yderst tilfredse med.

Den 34-årige og 38-årige har som bagmænd givet instrukser til de to tidligere dømte og andre sigtede i sagen.

Den ene af de tidligere dømte, en 49-årig mand, virkede som en slags konsulent i sagen. Han sørgede for at veksle store beløb til euro og sendte dem derefter til forskellige firmaer i udlandet.

Den anden, en 62-årig mand, var direktør i firmaet RR Staffers, hvor han ifølge sin tilståelse sørgede for hvidvask af 78 millioner kroner.

Flere personer og selskaber er fortsat sigtet, og efterforskning fortsætter i sagen, som forventes at være færdigefterforsket senere på året.

