To mænd hentet hjem fra Marokko efter to års efterlysning

I spanske og hollandske lastbiler blev der kørt flere ton hash til Danmark. Nu er yderligere to mænd anholdt.

To år efter at en 25-årig mand og en 36-årig mand blev varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede i retten - er mændene blevet udleveret fra Marokko.

De menes at have været blandet ind i en omfattende sag med flere ton hash.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag morgen.

41 personer er allerede blevet dømt i det store sagskompleks og udløbere af sagen. Samlet er der faldet domme i sagen på omkring 120 års fængsel.

Det var en international narkoring, der i 2018 blev trevlet op. Det menes, at narkonetværket smuglede flere ton hash til Danmark, hvor hashen blev videredistribueret.

Stofferne kom til Danmark i hollandske og spanske lastbiler.

I en koordineret aktion slog både dansk, svensk, hollandsk og spansk politi til den 7. marts 2018. I alt 20 personer blev anholdt i den forbindelse, mens over et ton hash blev beslaglagt.

Den 25-årige og den 36-årige, der begge er fra Horsens, fik betjentene dog ikke fingrene i. De blev i stedet varetægtsfængslet in absentia sigtet for at have spillet en rolle i sagen.

De har siden været efterlyst, og det glæder politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest Carit Andersen, at de to nu kan komme for retten i Danmark.

- Vi har løbende koordineret aktioner og anholdelser med vores kolleger i flere andre lande, og nu har marokkansk politi så hjulpet os med at få fat i de to mænd, der længe har været efterlyst, siger hun i pressemeddelelsen.

De to mænd, der nu er blevet udleveret fra Marokko, bliver fremstillet i grundlovsforhør 13.30 ved Retten i Horsens.

