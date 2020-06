To mænd i 20'erne sigtes for drab på mand fundet død i skov

Tirsdag morgen blev en 28-årig mand fra Sjælland fundet død på Bornholm. To mænd på 23 og 25 sigtes for drab.

To mænd sigtes for drab efter fundet af en 28-årig død mand i Nordskoven på Bornholm.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Det var tirsdag morgen, at en 28-årig mand fra Sjælland blev fundet død ved en bålplads i Nordskoven ved Haslevej i Rønne.

Politiet fortæller, at efterforskningen og resultatet af de tekniske undersøgelser peger på, at den 28-årige mand blev dræbt.

Tirsdag eftermiddag kunne politiet anholde de to mænd på 23 og 25 år. De bliver fremstillet i grundlovsforhør i retten onsdag klokken 13.45.

Shelterpladsen ligger i Nordskoven vest for rastepladserne på Haslevej ved Sandegård.

Anmeldelsen om den livløse person løb ind tirsdag klokken 06.11, og redningsmandskabet på stedet kunne efterfølgende konstatere, at manden var død.

Politiet efterforskede fra begyndelsen sagen som et mistænkeligt dødsfald og afspærrede et større område. Tidligt onsdag morgen oplyste politiet, at afspærringen er ophævet.

/ritzau/