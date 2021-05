To mænd i 20'erne stukket med kniv i Sønderborg

Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder lørdag morgen på at finde gerningsmænd til et knivstikkeri med to ofre.

To unge mænd blev natten til lørdag stukket med en kniv i Stengade i Sønderborg.

Den ene mand blev efterfølgende bragt til Odense Universitetshospital. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

- Han er uden for livsfare, siger vagtchefen lørdag morgen.

Det andet offer er blevet behandlet og udskrevet igen.

Mændene er fra lokalområdet og begge er i 20'erne, fortæller vagtchefen.

Politiet arbejder lørdag morgen fortsat på at finde gerningsmændene. Politiet har endnu ikke fået afhørt ofrene og kan ikke fortælle, hvad baggrunden for knivstikkeriet kan være.

/ritzau/