To mænd kræves fængslet efter 49-årigs død i Salten

To mænd på 48 og 50 år er anholdt, efter at en 49-årig mand blev fundet død i sit hjem.

To mænd bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør og sigtet for vold med døden til følge, efter at en 49-årig mand mandag blev fundet død i sit hjem i Salten øst for Them.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet var mandag eftermiddag til stede i hjemmet for at undersøge de nærmere omstændigheder ved mandens død.

Den 49-årige var ifølge politiet fundet død under mistænkelige omstændigheder, hvorfor både kriminalteknikere og retsmedicinere også var på stedet.

Senere samme dag blev to mænd på henholdsvis 48 og 50 år anholdt til sagen.

Det er disse mænd, der senere tirsdag vil blive stillet for en dommer i Retten i Viborg.

/ritzau/