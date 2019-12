Mænd med 50 kilo amfetamin i container får lange straffe

En container på en landejendom indeholdt store mængder amfetamin. Fire dømmes. Den ene får 14 års fængsel.

Det udløser lange fængselsstraffe til fire mænd, der torsdag er blevet dømt for at have besiddet omkring 50 kilo amfetamin i en container ved en landejendom i Østerby nær Fredericia.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Den hårdeste straf lyder på 14 års fængsel til Jens Christian Bauer, som ifølge avisen er blevet anset som bagmand for besiddelsen af de mindst 50 kilo amfetamin samt 46,8 gram kokain og mere end fire kilo hash.

En lidt mindre straf får Ciano Michael Dam Madsen, der idømmes 11 års fængsel for sin rolle, som ifølge retten ikke var uvæsentlig.

To andre mænd, Ian Averhoff Mørk og Jesper Madsen, idømmes ni års fængsel. Deres roller er ifølge retten af "underordnet karakter, dog er det ikke godtgjort, at det har været en ren passiv rolle", skriver Fredericia Dagblad.

Alle mændene har anket til landsretten for at blive frifundet. Dog har Jens Christian Bauer ikke anket den del af narkobesiddelsen, som han har erkendt.

/ritzau/