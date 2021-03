To mænd og en kvinde antændte fem brande i Nykøbing Mors

I løbet af en time måtte brandvæsnet rykke ud til fem brande. To bragte ifølge politiet mennesker i fare.

I timen op til midnat måtte brandfolk i Nykøbing Mors fredag aften rykke ud til fem brande i containere og affaldsspande.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- To af containerne stod tæt på beboelse og truede med at brede sig til husene. Men brandfolkene var hurtigt fremme og forhindrede ilden i at brede sig, fortæller politiets vagtchef Jesper Brøndum.

20 minutter over midnat stødte en politipatrulje på to mænd på 30 og 31 år, og et kvarter senere blev en 26-årig kvinde anholdt.

Alle tre anholdte har erkendt, at det var dem, der startede brandene.

- Det er virkelig godt benarbejde af patruljen, lyder det fra vagtchefen.

Da to af brandene truede med at brede sig til beboelse, er de anholdte sigtet efter straffelovens paragraf 180.

Det er den alvorligste paragraf om brandstiftelse. Den bruges, hvis nogen dør eller bringes i overhængende livsfare i forbindelse med en påsat brand.

/ritzau/