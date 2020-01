To mænd sigtes for at smugle hash fra Danmark til Grønland

19-årig og 34-årig smuglede ifølge sigtelse hash ind i Grønland. Det er uvist, hvor meget de mistænkes for.

To mænd mistænkes for at have smuglet hash fra Danmark til Grønland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Desuden skal de havde solgt kokain i Danmark.

Mændene, der er 19 og 34 år, blev torsdag anholdt i Københavns Lufthavn, og fredag klokken 11.30 bliver de stillet for en dommer i Retten i Aarhus.

Her ventes anklager Lars Jørgen Petersen at kræve dem varetægtsfængslet.

Sagen er efterforsket af Særlig Efterforskning Vest, der arbejder med at opklare organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

Før grundlovsforhøret ønsker anklageren dog ikke at oplyse, hvor meget hash og kokain der er tale om.

Han vil kræve, at retsmødet fredag bliver holdt for lukkede døre. Efterkommer dommeren ønsket, vil det ikke være muligt at høre de sigtedes forklaring.

/ritzau/