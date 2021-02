Mænd skyldige i overfald der til dels var racistisk motiveret

To mænd er fundet skyldige i overfald mod to mænd med udenlandske rødder i byen Mørke på Djursland.

To mænd er tirsdag ved Retten i Randers fundet skyldige i overfald mod to mænd af tamilsk og somalisk oprindelse i byen Mørke på Djursland sidste år.

Retten har fundet, at motivet til dels var begrundet i de forurettedes hudfarve og tro.

- Vi har lagt til grund, at overfaldet delvist var begrundet med de forurettedes religion og etnicitet, forklarer retsformanden.

De to mænd på henholdsvis 27 og 35 år er idømt henholdsvis seks og ti måneders fængsel.

De er fundet skyldige efter straffelovens paragraf 244 - også kaldet den milde voldsparagraf.

Anklageren havde krævet dem dømt efter paragraf 245, som typisk kan udløse en strengere straf.

Begge tiltalte havde nægtet sig skyldige og afvist at have krummet så meget som et hår på de to forurettede.

Men retten har tilsidesat deres forklaringer og fundet, at de stod bag overfaldet.

Forinden spurgte de ind til de forurettedes tro.

"Er du muslim?" og "Hvorfor er du her?", lød nogle af spørgsmålene ifølge forklaringen fra en af de forurettede.

Gerningsmændene og ofrene havde ingen forudgående relation til hinanden.

/ritzau/