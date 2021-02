To mænd stukket ned - den ene er i kritisk tilstand

Politiet har anholdt en 41-årig mand efter et knivstikkeri i Haderslev. To mænd på 34 år er såret.

To mænd er mandag eftermiddag i det centrale Haderslev blev stukket med kniv. Politiet har anholdt en 41-årig mand i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de to sårede mænd begge er 34 år. Den enes tilstand betegnes af politiet som "kritisk", mens den anden er uden for livsfare.

Knivstikkeriet skete omkring klokken 16, og politiet har anholdt den 41-årige kort før klokken 18.

Politiet oplyser ikke yderligere om detaljerne i sagen.

Det er nu op til anklagemyndigheden at afgøre, hvorvidt den 41-årige skal stilles for en dommer.

/ritzau/