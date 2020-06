To mænd tæskede 47-årig til døde efter strid om nøgenfoto

Det var angiveligt uenighed om nøgenfotos af en kvinde, der fik to mænd til at tæske en 47-årig mand til døde.

To mænd er ved Retten i Herning mandag kendt skyldige i drab.

Det skriver TV Midtvest, der er til stede i retssalen.

Kenneth Linde Simonsen blev fundet slået og sparket til døde i et engområde ved Borris øst for Skjern i februar sidste år.

Volden havde ført til flere kraniebrud, og den 47-årige døde af sine kvæstelser.

Det var to mænd på henholdsvis 39 og 33 år, der stod bag den grusomme forbrydelse, har et nævningeting mandag afgjort.

Den ene af mændene har i retten ifølge mediet forklaret, at de med knyttede næver flere gange havde slået den 47-årige, fordi han havde nogle nøgenbilleder af en fælles kvindelig bekendt.

Den 39-årige havde dog et seksuelt forhold til den pågældende kvinde, og han skulle derfor have gjort det klart over for den 47-årige, at de billeder ikke skulle vises til nogen.

Under en senere druktur i Borris afviste den nu afdøde mand dog, at han havde haft sådanne nøgenfotos.

Det var for meget for den 39-årige, som forklarede i retten, at han slog Kenneth Linde Simonsen to-tre gange i ansigtet med knyttet næve. Den 33-årige slog bagefter manden "et par gange", beretter TV Midtvest.

Efter tæskene forlod mændene den 47-årige i engområdet. Han kunne selv gå hjem som lærestreg, mente de. Den ældste har forklaret, at manden stadig kunne stå, da de efterlod ham.

Strafudmålingen ventes senere på dagen, skriver mediet.

Her går anklager efter at få idømt den 39-årige en fængselsstraf, mens hun mener, at den 33-årige derimod bør idømmes forvaring.

Forvaring er - sammen med fængsel på livstid - den eneste sanktion i dansk strafferet uden tidsbegrænsning. Personer, der dømmes til forvaring, regnes for at være farlige, hvis de er på fri fod.

I modsætning til anbringelsesdomme, som sindssyge kriminelle idømmes, er forvaringsdømte vurderet egnede til at afsone i et fængsel.

/ritzau/