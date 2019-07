Mærsk Oil skyllede tonsvis af kemikalier ud i Nordsøen

Udledning af over 100 ton miljøfarlige kemikalier koster Mærsk Oils franske ejer en bøde på en halv million.

Mærsk Oil brød loven ved at skylle tonsvis af miljøfarlige kemikalier i havet fra sine olieplatforme i Nordsøen.

Det koster nu den nye ejer af Mærsk Oil, franske Total, en bøde på 500.000 kroner, skriver DR Nyheder.

- Den manglende overholdelse er både beklagelig og uacceptabel, skriver Line Bruun, presseansvarlig i Total, i en e-mail til DR.

Det var Miljøstyrelsen, som i 2017 politianmeldte Mærsk Oil for brud på havmiljøloven.

Årsagen var, at Mærsk Oil i en årrække udledte miljøfarlige såkaldte ”røde kemikalier” uden tilladelse til det.

Der var tale om midler, som blev brugt i forbindelse med olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

I alt nåede Mærsk Oil ifølge DR at udlede over 100 ton miljøfarlige kemikalier, før sagen blev offentligt kendt i 2017.

Mærsk Oil fortalte Miljøstyrelsen, at kemikalierne var klassificeret som relativt lidt miljøskadelige som henholdsvis gule og grønne kemikalier.

Men kemikalierne var reelt mere miljøfarlige og skulle klassificeres som røde

Seniorforsker i miljøkemi Pia Lassen, Aarhus Universitet, siger, at kemikalierne kan gøre skade på dyrelivet i havet.

- Ret mange af kemikalierne, der er røde, slår måske ikke dyrene ihjel, men de svækker dyrene, hvorefter dyrene er mere modtagelige over for parasitter og sygdomme eller har en lavere vækstrate, siger Pia Lassen til DR.

I et skriftligt svar til DR Nyheder oplyser Total, at selskabet har taget flere initiativer for at sikre, at sagen ikke gentager sig.

Total, der er verdens fjerdestørste oliekoncern, købte Mærsk Oil i 2018 i en milliardhandel.

/ritzau/