Mærsk-skib er standset med stort kokainfund i Mexico

Mexicanske toldere har fundet 102,5 kilo kokain om bord på containerskibet Svendborg Mærsk.

Det store containerskib Svendborg Mærsk er blevet standset i den mexicanske havneby Manzanillo med 102,5 kilo kokain om bord.

Det skriver fyens.dk, der henviser til den mexicanske avis El Universal, søndag aften.

Fundet blev gjort 2. juli af den mexicanske flåde og landets toldvæsen og havde ifølge El Universal en værdi på 1,2 millioner dollar. Det svarer til otte millioner danske kroner.

Mærsks danske presseafdeling bekræfter over for fyens.dk, at to havnearbejdere blev fundet skjult sammen med noget narkotika i en container på skibet.

Rederiet oplyser ikke til fyens.dk, hvor stort fundet var.

- Vi samarbejder med de mexicanske myndigheder, der har ansvaret for sagen. Men vi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, mens der foregår en efterforskning, skriver pressemedarbejder hos Mærsk Christian Kjærgaard-Winther til lokalmediet.

Ifølge avisen El Universal havde folk i det mexicanske søværn fået efterretninger om, at der var narkotika om bord, da Svendborg Mærsk anløb Manzanillo på den mexicanske vestkyst.

Containerskibet kom til Manzanillo fra havnebyen Balboa i Panama og havde forinden været i havn i et døgn i Buenaventura i Colombia.

El Universal skriver, at to mand om bord på Svendborg Mærsk er tilbageholdt.

Svendborg Mærsk sejler under dansk flag, men bærer ifølge fyens.dk kun Svendborg-navnet af historiske årsager.

/ritzau/