Malmö-fan brækkede ben og bækken før Europa League-kamp

En fan fra Malmö FF faldt fire meter, da FC Midtjylland tog imod den svenske klub i Europa League-playoffkamp.

En mand har brækket et ben, bækkenet og flere ribben, efter at han faldt fire meter ned på en betontrappeopgang.

Ulykken skete på FC Midtjyllands hjemmebane i Herning, hvor midtjyderne torsdag aften tog imod Malmö FF i playoffkampen om at komme i Europa League-gruppespillet.

Manden forsøgte at kravle over et hegn, men det lykkedes ikke, og så faldt han ned, forklarer den vagthavende hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Der er ikke tegn på, at der var andre involveret i ulykken.

Politiet ved ikke, om manden er svensk statsborger, men han er fan af Malmö FF, skriver FC Midtjylland på Twitter.

- En Malmö-fan var uheldig inden kampen og faldt ned - han blev behandlet på stedet og derefter overført til sygehuset i Skejby. Vi ønsker ham alt det bedste og en hurtig god bedring.

Kampen mellem Midtjylland og Malmö endte med en svensk sejr på 2-0, og dermed er Malmö videre til Europa League-gruppespillet på bekostning af midtjyderne med en samlet sejr på 4-2 efter to playoffkampe.

/ritzau/