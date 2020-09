21-årig mand afgået ved døden i Aarhus V

Politiet er til stede ved Kappelvænget i Aarhus V, hvor en mand er afgået ved døden. Pårørende er underrettet.

En 21-årig mand er afgået ved døden "i forbindelse med en episode" fredag aften ved Kappelvænget i Aarhus V.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

- Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad der er sket og kommer til at være på stedet et stykke tid endnu, lyder det.

De pårørende er underrettet, skriver politiet. Der skal endnu foretages en række undersøgelser på stedet, herunder dødsårsag, lyder det.

Der har været meldinger om skud på stedet, men det har politiet ikke bekræftet.

Det oplyses ikke, hvilken episode der er tale om. Det fremgår heller ikke, om det har forbindelse til en konflikt mellem to bander i den vestlige del af byen.

I sidste weekend fandt en skudepisode sted i Åbyhøj ved Aarhus som led i en konflikt mellem kriminelle grupper i Trillegården og Brabrand.

Ingen blev ramt i forbindelse med skyderiet, men politiets teknikere fandt senere skudhuller i en bil og i en mur på stedet.

- Hen over sommeren og de seneste uger har vi set flere spændinger og uro mellem grupperinger i Trillegården og i Brabrand, og vi vurderer, at det var det, der udviklede sig til en skudepisode natten til lørdag, udtalte politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse mandag.

