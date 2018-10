Mand anholdt for drab på forsvunden 52-årig

En 49-årig mand sigtes for drab og bliver torsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Helsingør.

Nordsjællands Politi har anholdt og sigtet en mand for drabet på en 52-årig mand fra Birkerød, som har været forsvundet siden 18. september.

Det oplyser pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Manden skal torsdag fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Det var tirsdag, at politiet var ude at sige, at man frygtede, at der lå en alvorlig forbrydelse bag 52-årige Lars Halvor Hermansens forsvinden.

- Det er summen af vores oplysninger om hans gøren og laden, der ser mystisk ud, lød det blandt andet fra politikommissær Henrik Gunst

- Der er noget, der stikker forkert ud, og det skal vi have af- eller bekræftet, tilføjede han.

Lars Halvor Hermansens bil, en sort Seat Altea, havde en borger set over flere dage ved en parkeringsplads på Krathusvej mellem Frederiksborgvej og Furesø, skriver TV2 Lorry.

Her blev den fundet 4. oktober af politiet, som indbragte den til undersøgelser. Også området omkring den blev undersøgt.

Pressevagten ved Nordsjællands Politi ønsker ikke at løfte sløret for de nærmere omstændigheder bag sigtelsen. Det vides dermed heller ikke, hvor manden blev anholdt, eller hvordan han forholder sig til den alvorlige sigtelse.

Grundlovsforhøret er sat til at begynde klokken 15. En anklager fra anklagemyndigheden vil kræve dørlukning.

Det betyder, at offentligheden kun får mandens nøjagtige sigtelse at vide, men ikke politiets foreløbige efterforskning og mandens eventuelle forklaring.

Efter Lars Halvor Hermansens forsvinden 18. september troede både familie og politi umiddelbart, at der var sket en ulykke. Men knap en måned senere skiftede politiet spor og sagde, at der kunne ligge en forbrydelse bag.

/ritzau/