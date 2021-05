Mand anholdt efter knivdrab på 19-årig i passage

Politiet mistænker mand for at have spillet en rolle i drabet på 19-årig i passage i Vejle fredag nat.

Natten til lørdag mistede en 19-årig mand livet efter at være blevet påført flere knivstik i en passage i området mellem Nørre Torv, Kalkbrænderivej og parkeringshuset Trondur i Vejle.

Lørdag aften oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse, at en mand er mistænkt og anholdt i sagen.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding søndag.

Politiet efterforsker videre i sagen for at afdække "yderligere om hændelsen og muligt involverede".

Vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen oplyser lørdag aften, at man ikke kender motivet til drabet.

Samtidig har politiet en 18-årig mand, der er forurettet, i sin varetægt.

Den 18-årige har været frihedsberøvet på Teglgårdsvej i Vejle, og i øjeblikket forsøger politiet at finde ud af, om han har forbindelse til sagen om knivdrabet.

Vicepolitiinspektøren kan ikke sige mere om, hvorfor den 18-årige måske har en forbindelse til sagen, hvorfor han har været frihedsberøvet, eller hvem der har frihedsberøvet ham. Han fortæller dog, at den 18-årige ikke er kommet noget til.

Sydøstjyllands Politi beder om offentlighedens hjælp i forbindelse med frihedsberøvelsen, der fandt sted mellem klokken 09 og 10 lørdag formiddag.

Sydøstjyllands Politi er "meget interesseret i", om nogen har set et køretøj omkring Teglgårdsvej i det nævnte tidsrum.

Politiet har dog ikke et signalement af eventuelle gerningsmænd eller beskrivelse af bilen.

- Politiet vil gerne høre fra vidner, som har været i området i det nævnte tidsrum – måske har man observeret noget, der kan være af værdi for efterforskningen, lyder det fra politiet.

Det var klokken 01.00 natten til lørdag, at politiet fik et opkald om fundet af en livløs mand i en passage.

Det var den 19-årige, der lå i passagen. Selv om der blev ydet førstehjælp, døde han på stedet. Ifølge politiet var han blevet påført "nogle knivstik".

Lørdag aften kan politiet ikke uddybe selve drabsepisoden af hensyn til den videre efterforskning, siger Jens Lyng Michelsen.

Det bliver formentlig bag lukkede døre, at den anholdte søndag bliver fremstillet i grundlovsforhør. I hvert fald forventes dørene begæret lukkede, oplyser politiet.

/ritzau/