Mand anholdt efter vanvidssejlads i Københavns havn

Mand sejlede hasarderet i Københavns havn og blev anholdt, da han påsejlede bro, oplyser Københavns Politi.

Københavns Politi har søndag aften anholdt en mand efter det, politiet betegner som vanvidssejlads i Københavns havn.

Han er sigtet for både at sejle i påvirket tilstand, besiddelse af heroin samt for tyveri af båden.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Ingen personer er kommet til skade, så vidt Københavns Politiet ved, oplyser vagtchefen.

Det var politiets maritime indsatsbåd, som var på vandet i forvejen, som anholdt manden klokken 17.43 søndag aften.

- Lige nu er han anholdt for at have sejlet vildt og voldsomt rundt i havnen.

- Det er på vej ud ved Sluseholmen, hvor han påsejler en bro, som kiler ham fast til båden. Her bliver han anholdt, siger vagtchefen.

Den anholdte kunne ikke bevise, at han er ejer af båden. Derfor sigtes han også for brugstyveri.

Manden sigtes også for straffelovens §252, om "at volde fare for nogens liv eller førlighed for egen vindings skyld".

Politiet har modtaget flere henvendelser om vanvidssejladset, men opfordrer også andre vidner til at tage kontakt til Københavns Politi.

Den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør i løbet af mandagen. Tidspunktet er sent søndag endnu ikke fastlagt.

/ritzau/