Mand anholdt for at kaste salmiakspiritus mod togpassagerer

En mand er anholdt for ifølge politiet lørdag at kaste potentielt ætsende rengøringsmiddel ud over andre.

Politi og ambulancer er lørdag eftermiddag til stede ved Ny Ellebjerg Station i Valby, hvor en mand er blevet anholdt for at have kastet salmiakspiritus mod passagerer i et tog.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- Manden er anholdt, og passagererne behandles på stedet, skriver politiet blandt andet i et tweet omkring klokken 15.30.

Salmiakspiritus kan bruges til rengøring, hvis det blandes op med vand, men det kan forårsage svære ætsninger af huden samt øjenskader.

Politiet oplyser på det sociale medie intet om, hvem manden er, hvorfor han angiveligt kastede væsken ud over andre passagerer, hvor mange der er ramt af salmiakspiritussen, eller hvad passagerernes tilstand er.

/ritzau/