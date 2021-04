Mand blev reddet ud af brændende hus

Nabo hørte hosten fra ejendom i Rødding. 60-årig fløjet til Rigshospitalet.

En mand er lørdag formiddag blevet fløjet fra Rødding til behandling på Rigshospitalet.

Med røgforgiftning blev han reddet ud af et brændende hus, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef.

Den tilskadekomne er 60 år, oplyser vagtchefen til Ritzau. Meldingen indløb via 112 lidt før klokken 09.30.

Det var en nabo, der opdagede branden, oplyser regionalmediet jv.dk.

- Naboen kunne høre hosten fra første sal, og så var vi jo klar over, at der var nogen i huset, siger indsatsleder Jan Riis fra TrekantBrand til jv.dk.

Røgdykkere blev sendt ind i ejendommen for at redde personen. Han havde mistet bevidstheden under forsøget på at komme ud, viste det sig.

/ritzau/