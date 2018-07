Mand blev slået ihjel på vej i Hornbæk

Politiet har anholdt 32-årig, der sigtes for at have slået rival i hovedet med redskab. Jalousi er motivet.

En mand fra Hornbæk er mandag aften blevet slået ihjel på en vej i et villakvarter.

Midt på Carl Bødker Nielsens Vej blev den stærkt blødende mand fundet af en forbipasserende ved 20.30-tiden. Han var blevet slået i hovedet, oplyser Nordsjællands Politi.

Offeret blev 39 år. Han blev ramt af et redskab, som også kan fungere som slagvåben, siger politikommissær Henrik Gunst.

Et par timer senere anholdt politifolk en mistænkt i sagen. Det er en 32-årig mand fra Helsinge.

Umiddelbart vil politiet tirsdag formiddag ikke oplyse, om han nægter eller erkender at have slået den anden ihjel.

Motivet menes at være stærke følelser for en kvinde, som begge mænd kender. Den anholdte har sagt til politiet, at jalousi ligger bag overfaldet.

/ritzau/