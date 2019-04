Mand der flygtede på strømpesokker har fået en mildere dom

Østre Landsret har afsagt dom i en ankesag om skud, røveri og andre forbrydelser.

En mand, der blev kendt for at have flygtet fra politiet i Hvidovre på strømpesokker, har i Østre Landsret fået en mildere dom.

Under en dramatisk anholdelsesaktion i 2017 skød betjente Ünal Harmankayas kamphund, mens den nu 27-årige formåede at undgå at blive pågrebet.

Det skete først senere, og i Københavns Byret blev han sidste sommer idømt fængsel i otte år og syv måneder for flere voldsomme forbrydelser.

Tiltalen drejede sig for eksempel om affyring af skud på åben gade på Nørrebro i København og om et røveri mod en Hugo Boss-forretning i Ringsted.

Ünal Harmankaya ankede til Østre Landsret, hvor man har nedsat straffen til fængsel i seks år og syv måneder.

/ritzau/